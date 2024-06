Plus Neuwied

HSV Neuwied ist Ausrichterverein – EM-Fieber soll beim Neuwieder Deichstadtpokal ansteckend wirken

Von Redaktion, Christoph Hansen

i Um diese Trophäe geht es beim Deichstadtpokal in Neuwied. Foto: Stadt Neuwied/Peter Jung

Fußball zum Mitfiebern gibt es aktuell in ganz Europa. Fußball zum Anfassen bringt das Sportamt von Neuwied gemeinsam mit dem HSV Neuwied in der ersten Juliwoche ins Rhein-Wied-Stadion und auf die Kunstrasenplätze der Stadt. Elf Mannschaften spielen in 14 Begegnungen vom kommenden Montag, 1. Juli, an bis zum Sonntag, 7. Juli, um den Deichstadtpokal 2024.