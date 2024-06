Plus Herdorf

Herdorf bleibt nun doch A-Ligist: Nach Rückzug einer Eifel-Spielgemeinschaft rückt der 13. aus Staffel 1 nach

Von René Weiss

i Im Jahr 2023 feierten die Fußballer der SG Herdorf nach dem gewonnenen Entscheidungsspiel gegen den SSV Weyerbusch den Klassenverbleib in der Kreisliga A. Auch diesmal nahm die Saison nach zunächst geflossenen Trainer noch ein glückliches Ende. Foto: Jogi/Archiv

Man hatte es in den vergangenen Tagen schon gemunkelt, am Freitagmorgen um kurz nach 10 Uhr kam die für die SG Herdorf frohe Kunde im Fußballkreis Westerwald/Sieg an. Der offizielle Rückzug der SG Steinchen/Malbergweich aus dem Kreisoberhaus hat zur Folge, dass die Mannschaft von Marco John, der zur neuen Runde durch Tim Zimmermann abgelöst wird, über kleine Umwege den Klassenverbleib nun doch geschafft hat.