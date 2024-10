Plus Kreis Neuwied

Herbstmeister der Kreisliga A2 steht noch nicht fest: Tabellenführer Vettelschoß muss zum Zweiten

Von Daniel Korzilius

i Der VfL Windhagen (gelbe Trikots) kann sich noch die Herbstmeisterschaft sichern. Die Mannschaft von Coach Enes Özbek hat ein Spiel weniger auf dem Konto als Ligaprimus SG Vettelschoß. Foto: Jörg Niebergall

Der letzte Hinrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2 findet komplett am Sonntag statt – und kann mit einem Spitzenspiel aufwarten: In Ransbach-Baumbach empfängt der SV Türkiyemspor als Tabellenzweiter den Spitzenreiter SG Vettelschoß.