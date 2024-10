Heimbach-Weis nach Pokalsieg im Aufwind- SSV fährt zu Bezirksligaabsteiger SG Ellingen

Der SV Windhagen ist in der Fußball-Kreisliga A 2 zu Hause eine Macht. Das 5:0 (5:0) gegen die SG DJK Neustadt-Fernthal war das vierte Heimspiel, das die Windhagener zu null gewinnen konnten. Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und sorgten früh für klare Verhältnisse.

Can Sülzen setzte sich mit seinen Saisontoren acht bis zehn an die Spitze der Torjägerliste. Im zweiten Durchgang schaltete der Tabellenzweite in Unterzahl einen Gang zurück. Tore: 1:0 Christopher Alt (6.), 2:0 Mert Can Tekin (10.), 3:0, 4:0, 5:0 Can Sülzen (13., 26., 44., Foulelfmeter). Rote Karte: Malcolm Kochems (SV Windhagen) wegen Tätlichkeit (38.). Zuschauer: 100. ius