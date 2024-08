Plus Bullay

Großes Derby in der A Staffel 9: Maurice Mertens lässt Bremm in Bullay vor 425 Fans jubeln

Von Sascha Wetzlar

i Als Maurice Mertens (in Grün-Weiß) schon nach drei Minuten zum 1:0 für seine SG Bremm traf und Zells Torwart Florian Binzen auf dem Rasen in Bullay überwand. Dass es schon der Siegtreffer im Mosel-Derby sein würde, ahnte da noch niemand. Foto: Alfons Benz

Die SG Bremm hat das große Mittelmosel-Derby in der Fußball-Kreisliga A Staffel 9 bei der SG Zell/Bullay/Alf mit 1:0 (1:0) gewonnen. Am Ende war es verdient, denn Bremm versuchte als einzige Mannschaft in den ersten 25 Minuten auf dem holprigen Geläuf in Bullay Fußball zu spielen, war dort klar besser und hätte durchaus höher führen dürfen als mit 1:0.