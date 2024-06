Plus Mülheim-Kärlich

Fußballer treffen sich zum Kreistag: Vorsitzender Peter Löcher kandidiert nach 21 Jahren im Amt nicht mehr

Von Wilfried Zils

Der Kreistag im Fußballkreis Koblenz ist am Freitag ab 18.30 Uhr im „Hotel Grüters“ in Mülheim-Kärlich. Alle drei Jahre das fast gleiche Prozedere beim Kreistag der Fußballer im Kreis Koblenz. Doch diesmal ist es zumindest für den Vorsitzenden Peter Löcher eine ganz besondere Veranstaltung. Nicht nur, dass er in Mülheim-Kärlich ein Heimspiel hat, das „Haus Grüters“ ist auch das Vereinslokal der SG Mülheim-Kärlich.