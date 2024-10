Plus Koblenz

Führungs-Quartett ist nur durch einen Punkt getrennt – Reinhardts Elf gegen Niederberg in Torlaune

i Enges Duell auf der Karthause: Am Ende setzte sich die Rot-Weiss-Reserve (rote Trikots) beim VfR Koblenz mit 3:2 durch. Foto: Necktarios Tsamaras

In der Fußball-Kreisliga A4 zieht sich das Feld an der Spitze zusammen. Urbar, Augst, Rot-Weiss Koblenz II und die Reinhardts Elf sind nur durch einen Punkt getrennt. Wobei die SG Augst am Dienstagabend (19.30 Uhr) gegen die SG Moseltal noch nachlegen kann.