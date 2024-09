Fehler sind in Metternich tabu: SG Augst Eitelborn will zurück in die Erfolgsspur

Nach drei Siegen in Folge hat es die SG Augst Eitelborn in der Kreisliga A 4 am vergangen Wochenende erwischt, beim 1:4 im Spitzenspiel gegen den TuS Niederberg lief einiges gegen die Westerwälder.

Daraus müsse seine Mannschaft ihre Lehren ziehen, hatte SG-Trainer Robin Reifenberg unmittelbar nach der Niederlage gefordert. „Wir möchten zurück in die Erfolgsspur – und das am liebsten direkt am Sonntag“, sagt Reifenberg mit Blick auf das nun anstehende Auswärtsspiel beim FC Metternich II (So., 12.15 Uhr). „Dafür müssen wir einfache, unnötige Fehler minimieren und kaltschnäuziger agieren“, weiß Reifenberg. ros