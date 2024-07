Plus Bad Salzig

Einstimmige Sache: Doerschel führt Hunsrück/Mosel-Kicker weiter – 45 Klubs in Bad Salzig

Von Mirko Bernd

i Der nicht ganz komplette neue Kreisvorstand der Fußballer Hunsrück/Mosel inklusive des ausscheidenden Bildungsbeauftragten Karl Hartmann (Zweiter von links) mit (von links) Torsten Moog, Jonas Wolf, Michael Melzer, Fabian Dämgen, Danny Kruger, Sabine Christmann, Nico Berenz, dem alten und neuen Vorsitzenden Karlheinz Doerschel, Christian Baum, Mila De Sousa und Marc Page vor dem „Alten Bahnhof“ in Bad Salzig. Foto: Mirko Bernd

Der sehr harmonische Kreistag der Hunsrück/Mosel-Fußballer in Bad Salzig begann mit zehn Minuten Verspätung. Klar, werden einige sagen, er fand ja in einem Bahnhof statt. Doch der „Zug“ nahm schnell Fahrt auf im „Alten Bahnhof“ in Bad Salzig.