Plus Kreis Neuwied Ein echtes Derby in Bendorf und ein „halbes“ in Bad Hönningen Von Daniel Korzilius Ein komplett neues, ein „halbes“ und ein Verbandsgemeinde-Derby stehen am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2 auf dem Spielplan. Lesezeit: 3 Minuten

SG Niederbreitbach/Waldbreitbach - SV Windhagen (Sa., 17 Uhr, in Waldbreitbach). Die SG Niederbreitbach empfängt den Spitzenreiter als Tabellenschlusslicht. „Wer hätte das gedacht? Wir wohl am allerwenigsten nach unserer tollen Rückrunde. Wir haben einen absoluten Fehlstart hingelegt. Von nun an geht es nur noch um den Klassenverbleib. Wir müssen drei Mannschaften ...