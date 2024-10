Plus Niederahr

Effektive Niederahrer lassen SG Mühlbachtal keine Chance: TuS bleibt Spitzenduo der A3 auf den Fersen

i Jonas Pörtner, Spielertrainer des TuS Niederahr Foto: Marco Rosbach

Fünf Siege in Folge zeigen Wirkung in der Tabelle der Kreisliga A 3: Durch den 5:0 (3:0)-Heimsieg gegen die SG Mühlbachtal hält der TuS Niederahr Anschluss an das Spitzenduo SG Hundsangen II und FC Kosova.