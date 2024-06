Die SG Müden/Moselkern/Treis-Karden ist Geschichte: A-Liga-Absteiger löst sich auf

Die SG Moselkern/Müden/Treis-Karden ist Geschichte. Nach 22 Jahren – davon 14 in der Bezirksliga – ist die Spielgemeinschaft aufgelöst worden. Der FSV Moselkern stellt den Spielbetrieb ein, der SV Müden und der TuS Treis-Karden wollen jeweils in der C-Klasse eine eigenständige Mannschaft an den Start bringen. Foto: Sascha Berkele