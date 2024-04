Derby-Zeit aus Ww-Sicht in der A1: In Guckheim ist der Glaube zurück – Herschbach will Westerburg II knacken

Mit neuem Selbstvertrauen tritt die SG Guckheim (blaue Trikots, von links Alexander Kolb und Matthias Nilges) in den vergangenen Wochen auf und will diesen Trend auch in Elsoff bestätigen. Für Jens Wagner (links) und die SG Rennerod geht es zum Tabellennachbarn SG Hundsangen II nach Weroth. Foto: Horst Wengenroth