Derbyheld Robin Krick – Schönsteins Niklas Winter trifft mit Abschlag – Vitali Kunz' emotionaler Siegtreffer

Von Désirée Rumpel

i Torjäger vom Dienst: Guckheims Robin Krick (links) glich für die SG Guckheim im Derby gegen Rufus Sroka (rechts) und die SG Lasterbach (SG Lasterbach #2) nicht nur aus. Er erzielte auch den 3:2-Siegtreffer. Foto: Horst Wengenroth

In der Kreisliga A 1 setzten sich die Teams an der Tabellenspitze allesamt durch, angeführt wird das Tableau weiterhin von der SG Herschbach/Girkenroth/Salz. Im Kampf um den Klassenverbleib sicherten sich der VfB Niederdreisbach und die SG Westerburg/Gemünden II jeweils in den direkten Duellen drei wichtige Punkte.