Derby eröffnet den 24. Spieltag der Kreisliga A1: SG Herschbach und TuS Niederahr mit klarem Ziel

Von Horst Fechner & Marco Rosbach

Am Wochenende hatten sie noch frei, jetzt eröffnen die Fußballer des TuS Niederahr bereits am Donnerstagabend mit ihrem Gastspiel bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz den 24. Spieltag in der Kreisliga A 1. Der Anstoß in Herschbach erfolgt um 19.30 Uhr.