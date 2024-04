Dank dreier später Treffer: SG Herschbach dreht Derby gegen Niederahr und verdirbt den Kirmesauftakt

Im Zweikampf am Boden, doch am Ende oben auf: Pascal Merl (am Boden) und die SG Herschbach/Girkenroth/Salz grätschten dem TuS (vorne Justin Pfeil) zu deren Kirmesauftakt in Niederahr ordentlich dazwischen. Das vorgezogene Derby entschied die SG mit 4:2 für sich. Foto: René Weiss