Dämpfer für die SG Elbert/Horbach: Aufsteiger kassiert in Diez-Freiendiez seine erste Niederlage

Aus ihren ersten fünf Spielen in der Kreisliga A 3 haben die Fußballer der SG Elbert/Horbach starke 13 Punkte geholt und zuletzt dreimal in Folge gewonnen, doch jetzt hat es den Aufsteiger erwischt.

Anzeige

Beim SV Diez-Freiendiez musste sich die Mannschaft von Trainer Andriy Chetchouga zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Auf dem Kunstrasen am Freiendiezer Wirt unterlag die SG trotz früher Führung und des zwischenzeitlichen Ausgleichs zum 2:2 nach gut einer Stunde mit 2:3 (1:2).

„Am Ende hat uns die Kraft gefehlt, um noch einmal auszugleichen“, sagte der Elberter Trainer, der aufgrund einiger Ausfälle personell umbauen musste.

„Letztlich ging das Ergebnis in Ordnung. Wir hatten mehr vom Spiel, haben aber zwei dumme Gegentore kassiert. Diez hat aber auch gute Konter gesetzt“, so Chetchouga, dessen Team am Sonntag zu Hause gegen Niederahr die Chance hat, es besser zu machen.