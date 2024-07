Cochem

COC-Teams: Erste Tests absolviert – Zell verliert 0:7 gegen Ellscheid

i Der SV Blankenrath II (rechts mit Andreas Oster) und Aufsteiger SG Zell/Bullay/Alf II (mit Tarek Mansour) sind künftige Ligarivalen in der Kreisliga B Staffel 14. In Blankenrath trafen sich die beiden A-Klasse-Reserveteams zu einem Testspiel. Die Partie endete 2:2. Die Blankenrather Florian Schljundt (16.) und Maurice Mazanek (66.) glichen die Zeller Führungen durch Pascal Jeautard (15.) und Jan Niklas Schmidt (30.) jeweils aus. Foto: B&P Schmitt

Am 11. August beginnt die Fußballsaison auch in den Kreisligen. Die Mannschaften haben die Vorbereitung aufgenommen, am Wochenende standen die ersten Testspiele an.