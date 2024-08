Brohl fährt ohne Druck zum Primus nach Plaidt – Remagen verliert und steht unter Druck

Bei der SG Inter Sinzig (in der Mitte mit Courage Moses) kassierte der SC Saffig (in Weiß) eine 2:5-Niederlage, am Mittwoch drehten die Saffiger quasi das Ergebnis und besiegten die DJK Kruft/Kretz 5:1 – am Wochenende hat Saffig nun spielfrei, Inter Sinzig spielt derweil in Weißenthurm. Foto: Vollrath