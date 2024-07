Plus Biebern Biebertaler Aufstiegself gegen Argenthaler Oldies: 8 Tore und 825 Euro für den guten Zweck i ein kurzweiliges Spiel boten die Biebertaler Aufstiegsmannschaft aus dem Jahr 2008 (in Grün) und die Argenthaler Traditionself den Zuschauer auf dem Bieberner Sportfest zum 75-jährigen Bestehen der Spvgg. 5:3 gewannen die Gastgeber, 825 Euro für den guten Zweck wurden gesammelt. Foto: Rudi Kappes Eine interessante Partie für einen guten Zweck bekamen die vielen Zuschauer auf dem Sportfest zum 75-jährigen Bestehen der Spvgg Biebertal von zwei Traditionsmannschaften geboten: Die Biebertaler Aufstiegsmannschaft in die Bezirksliga aus dem Jahr 2008 hatte die „Oldies“ des früheren Verbandsligisten TuS Jahn Argenthal eingeladen. Die erweisen sich letztlich als gute Gäste, denn die Biebertaler gewannen nach 1:2-Pausenrückstand noch mit 5:3. Lesezeit: 1 Minute

Gewinner war aber längst nicht nur die Spvgg, sondern auch das Julius-Reuß-Zentrum, eine Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung des Schmiedels in Kastellaun. 825 Euro wurden an Spenden gesammelt, über die sich der ehemalige Kreissachbearbeiter Rudi Kappes vom Förderverein „Leben mittendrin“ der Julius-Reuß-Zentrums freute. Einige Bewohner waren vor Ort in Biebern ...