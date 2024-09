Plus Bad Bodendorf

Bad Bodendorf kommt gegen Plaidt unter die Räder – Heimersheim übernimmt Tabellenführung

Von Daniel Fischer

i Welches Team wird hier wohl am Ende dieser unübersichtlichen Situation im Ballbesitz sein, der FC Plaidt (grüne Trikots) oder der SC Bad Bodendorf? Klarer als diese Szene war der Ausgang des Kreisliga A-Duells, denn die Plaidter gewannen in Bad Bodendorf mit 6:2. Foto: Vollrath

Am fünften Spieltag der Fußball-Kreisliga A 5 hat die SG Landskrone Heimersheim dank des dritten Sieges in Folge die Tabellenführung übernommen. Kantersiege feierten derweil sowohl der FC Plaidt als auch die SG Weißenthurm, während die SG Eich/Nickenich/Kell erstmals in dieser Saison gewann.