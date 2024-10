Plus Gückingen

Aufwärtstrend des TuS Gückingen wird von TuS Niederahr schnell gestoppt

Corvin Motz Von Stefan Nink

i Gückingens Robin Bergs lässt sich hier im Mittelfeld vom Niederahrer Maurice Kohlhaas zwar nicht stoppen. Dennoch erlitten die Gelb-Schwarzen im Bemühen um das Aufrollen des Feldes einen herben Rückschlag und müssen den Blick in der Tabelle der A3 weiter nach unten richten. Die Niederahrer hingegen haben sich nach toller Serie in der Spitzengruppe festgesetzt. Foto: Andreas Hergenhahn

Der TuS Niederahr hat die kleine Siegesserie des TuS Gückingen bereits wieder gestoppt und mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg am Königstein seinen eigenen Lauf mit nunmehr sechs Siegen in Folge ausgebaut. Der Lohn: Die Niederahrer haben sich längst in der Spitzengruppe der Kreisliga A3 eingenistet.