Plus Region Aufstiegsrunde im Rheinland: Ansetzung erfolgt vorsorglich Von René Weiss Am kommenden Dienstag, 4. Juni, wird die Aufstiegsrunde der neun A-Klasse-Vizemeister beginnen. Aber muss diese auch tatsächlich bis zum dritten und letzten Spieltag durchgezogen werden? Lesezeit: 1 Minute

Dies ist in erster Linie abhängig vom Abschneiden des Rheinlandliga-Vizemeisters SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Wenn Mülheim-Kärlich dem SV Viktoria Herxheim (Verbandsliga Südwest) und dem FC Hertha Wiesbach (Saarlandliga) das Nachsehen gibt, wird die Relegation zu Ende gespielt. Ein Mülheim-Kärlicher Nicht-Aufstieg in Verbindung mit einem Oberliga-Abstieg ...