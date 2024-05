Auch für Karl Scheid ist es der letzte Spieltag – Spielleiter Hunsrück/Mosel hört auf

Der Kreispokalendspieltag war für Karl Scheid (rechts) immer ein Höhepunkt, hier übergibt er 2021 in Auderath Sven Schindel vor der SG Morshausen den Pott. Scheid hört nach zwölf Jahren als Spielleiter im Fußballkreis Hunsrück/Mosel auf. Der Pokalendspieltag am 1. Juni in Kaifenheim wird die letzte Amtshandlung für den 65-Jährigen aus Weiler in der Eifel sein. Sein Nachfolger wird Michael Melzer aus Boppard. Foto: Alfons Benz