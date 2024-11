Plus Rhein-Lahn Am Hellenhahn kehren die neuen Besen sofort gut – TuS KK sendet „Lebenszeichen“ Tom Richter Von Stefan Nink i Kosovas Altrim Pajaziti (weißes Trikot), der hier Singhofens Marlon Brück an der Seitenlinie gekonnt aussteigen lässt, sorgte mit seinem Doppelpack noch vor der Pause für die Vorentscheidung. Foto: Marco Rosbach Die Hoffnung auf ein Happy End lebt beim TuS Katzenelnbogen-Klingelbach: Mit dem ersehnten 3:1-Erfolg gegen den SV Diez-Freiendiez setzten die Flecker unter der Regie der Rückkehrer Jan Noppe und Manuel Haberzettl ein Signal, am Ende der Runde doch nicht runter in die B-Klasse zu müssen. Lesezeit: 4 Minuten

Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt aber weiterhin stattliche acht Punkte. Am Mittwoch können die Kicker vom Hellenhahn zum Abschluss der Hinrunde beim ultimativen Kellerduell beim TuS Singhofen sogar die Rote Laterne an die Kicker von der Bäderstraße weiterreichen. Luft verschaffte sich unterdessen die SG Mühlbachtal mit dem Sieg in ...