Altrim Pajaziti trifft per Kopf: FC Kosova Montabaur knackt zwei Bad Emser Fünferketten

i Trainer Afrim Halili kann zufrieden sein mit seinem FC Kosova Montabaur. Foto: Marco Rosbach

Zumindest bis Sonntagnachmittag ist der FC Kosova Montabaur in der Fußball-Kreisliga A 3 nach Punkten gleichauf mit Tabellenführer SG Hundsangen II, der erst dann den TuS Niederahr zum Derby in Weroth empfängt (15 Uhr). Parallel tritt die SG Elbert/Horbach in Niederelbert gegen den VfL Altendiez an.