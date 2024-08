Plus Kreis Rhein/Ahr A5: Westums spätes Siegtor schmerzt Inter-Coach Daoud – Lopez freut sich nun auf Rückkehr nach Ettringen Von Daniel Fischer i Gegen die DJK Kruft/Kretz (links Noah Nittenwilm) holte die SG Westum/Löhndorf (in der Mitte Maurice Lefevre) nach 0:2- und 1:3-Rückstand noch ein 3:3, bei der SG Inter Sinzig/Bad Breisig gelang dann durch ein Tor in letzter Minute ein 3:2-Sieg. Nun geht's zur SG Ettringen, während die DJK die Grafschafter SG erwartet. Foto: Vollrath Die Saison nimmt mit einem vollgepackten dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 Fahrt auf. Unter anderem empfängt die SG Ettringen/St. Johann die SG Westum/Löhndorf, die unter der Woche im Nachholspiel in letzter Minute dank eines alt bekannten Torjägers bei der SG Inter Sinzig/Bad Breisig gewann. Lesezeit: 4 Minuten

SG Inter Sinzig/Bad Breisig - SG Westum/Löhndorf 2:3 (0:1). Besonders die Schlussphase hatte es in sich. Nachdem der Bezirksligaabsteiger aus Westum zunächst per Elfmeter durch Kevin Marienfeld in Führung gegangen war (35.), glich Bilal Elgergawy aus (75.). Im Anschluss ging es hin und her: Die erneute Westumer Führung im Gegenzug ...