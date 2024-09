Plus Kreis Rhein/Ahr A5: SG Landskrone beendet souverän Saffiger Siegesserie – Eicher Freude getrübt – Westumer weiter stark Von Daniel Fischer i Die Beschwörung hat Früchte getragen, Aufsteiger Bad Bodendorf feierte mit dem 4:2 gegen Kruft/Kretz seinen dritten Sieg in Folge. Foto: Vollrath Am achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 hat Tabellenführer SG Westum/Löhndorf souverän bei der Grafschafter SG gewonnen. Im Verfolgerduell setzte sich dahinter die SG Landskrone Heimersheim beim SC Saffig durch, während im Tabellenkeller der Sieg der SG Eich/Nickenich/Kell beim SV Remagen von einer Verletzung überschattet wurde. Lesezeit: 4 Minuten

SC Saffig - SG Landskrone Heimersheim 2:4 (0:2). In beeindruckender Manier hat Landskrone die vier Spiele andauernde Saffiger Siegesserie beendet. Die SG ist damit in der Tabelle an den Hausherren vorbeigezogen. Florian Wassong (24.) sowie Peter van Weenen mit einem Doppelpack (36., 48.) sorgten frühzeitig für die Vorentscheidung. Constantin Bourmer ...