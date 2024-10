A5: Saffig will sich bei Tabellenführer Westum behaupten – Remagen bleibt ein Rätsel

In der Kreisliga A 54 geht es für den FC Alemannia Plaidt (grüne Trikots) und den SC Bad Bodendorf (in Blau) mit Auswärtsspielen weiter. Während Plaidt schon am Freitagabend zum Derby nach Eich fährt, hat es Bad Bodendorf am Sonntag mit der SG Ettringen zu tun. Foto: Vollrath