Plus Kreis Rhein/Ahr

A5: In Remagen kommt's gleich zu einem Topspiel – Ettringens neuer Trainer Esch dämpft Erwartungen

Von Daniel Fischer

i Nach dem 1:6 im Rheinlandpokal gegen den FC Metternich (in Gelb) erwartet der SC Bad Bodendorf (hier Maik Schäfer) zu seinem A-Klassendebüt nach dem Aufstieg den Bezirksligaabsteiger Grafschafter SG. Foto: Vollrath

Mit sechs neuen Mannschaften geht die Fußball-Kreisliga A 5 (vormals Kreisliga A Rhein/Ahr und A 3) am Wochenende in die neue Spielzeit. Neben den Aufsteigern aus der B-Klasse (DJK Plaidt, SC Bad Bodendorf, SG Vinxtbachtal Brohl) und den Bezirksligaabsteigern Grafschafter SG und SG Westum/Löhndorf ist auch die SG Weißenthurm neu in der Klasse.