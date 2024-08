Plus Kreis Rhein/Ahr

A5: Bad Bodendorf darf erst nach 99 Minuten jubeln – Plaidt übernimmt die Tabellenführung

Von Daniel Fischer

i Nicht ernsthaft in Bedrängnis hat der SC Saffig (rechts Antonios Ganias) die SG Inter Sinzig/Bad Breisig gebracht, die mit 5:2 ihren ersten Sieg feierte. Damir Murselovic (links) steuerte dazu drei Treffer bei. Foto: Vollrath

Es deutet vieles auf eine abermals spannende Saison in der Fußball-Kreisliga A 5 hin. Bereits nach dem dritten Spieltag, an dem unter anderem Aufsteiger SC Bad Bodendorf gegen die SG Weißenthurm und die SG Westum/Löhndorf bei der SG Ettringen/St. Johann gewannen, ist kein Team in der Liga mehr verlustpunktfrei.