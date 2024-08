Plus Kreis Rhein/Ahr

A5: Auch Aufsteiger Brohl legt mit Sieg los – Plaidt fährt nach Weißenthurm zu erstem Topspiel

Von Daniel Fischer

i Die SG Weißenthurm (links Bedirhan Tekin) empfängt nach dem 4:0 beim SV Remagen (rechts Wissam Zeineddine) nun mit Alemannia Plaidt einen Mitfavoriten zum Topspiel. Remagen muss derweil zur SG Brohl. Foto: Vollrath

Nach zwei Spielen unter der Woche, in denen unter anderem Aufsteiger SG Vinxtbachtal Brohl ein Auftakt nach Maß gelungen ist, wartet der zweite Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 5 am Wochenende mit fünf Partien auf.