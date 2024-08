Plus Osterspai

A4: FSV Osterspai stürmt an die Tabellenspitze

i Osterspai-Vallendar_Luca Kup Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Prächtig eingefunden in der neuen Umgebung Staffel 4 der Kreisliga A hat sich die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen. Nachdem die Kombinierten vom Mittelrhein von drei Auswärtsspielen stattliche sieben Zähler mitgebracht hatten, gelang den Kickern um Kapitän Noah Schneider am späten Donnerstagabend auch die Heimpremiere. Mit einem überzeugenden 4:1 (2:1)-Heimerfolg in der vorgezogenen Partie gegen den noch in den Startlöchern festsitzenden SC Vallendar übernahmen die Schützlinge von Trainer Sebastian Weinand die Tabellenführung.