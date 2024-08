Plus Rhein-Lahn

A3: TuS Singhofen bezahlt den Punkt im Bäderstraßen-Derby teuer

i Bogels Torjäger Jannik Schmidt (rechts, im Duell mit Birlenbachs Nils Weingart, vorne links Jan-Hendrik Steeg) konnte zwar am Freitagabend sein Trefferkonto nicht aufstocken, aber der Titelanwärter nahm dennoch ungefährdet die drei Punkte aus Birlenbach mit. Foto: Andreas Hergenhahn

Die zweite Welle der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth marschiert in der Kreisliga A3 unbeirrt weiter und ließ auch dem TuS Gückingen keine Chance. Bezirksliga-Absteiger SG Bogel/Reitzenhain/Bornich nahm die Hürde Birlenbach souverän und bleibt wie der TuS Niederahr, die Sportfreunde Bad Ems und die SG Elbert in Lauerstellung. In der Staffel A4 bewies die FSV Osterspai/ Kamp-Bornhofen auch in Metternich Auswärtsstärke.