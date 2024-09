Plus Westerwald

A3: SG Elbert/Horbach muss Reaktion zeigen – FC Kosova hat Wermutstropfen zu verdauen

Von Horst Fechtner

i Nachdem sie zuletzt das Derby in Niederelbert mit 3:1 für sich entschieden haben, steht für die Fußballer des TuS Niederahr (grüne Trikots) heute Abend das Heimspiel gegen die SG Birlenbach auf dem Plan. Für die SG Elbert/Horbach geht es am Sonntag nach Holzhausen. Foto: Marco Rosbach

Bereits am heutigen Freitagabend sind sowohl die SG Hundsangen II (in Diez) als auch der TuS Niederahr (gegen SG Birlenbach) am achten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 3 gefordert.