Plus Kreis Rhein/Ahr

A3: Remagen fertigt Masburg 7:0 ab und klopft oben an – Ahrweiler U23 baut Vorsprung an der Spitze aus

Von Daniel Fischer

i K-Sport 2 SG Heimersheim vers Saffig Luan Gerduri Foto: Martin Gausmann/Vollrath

An einem spannungsgeladenen 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 3 mit mehreren Top-Spielen hat sich die U 23 des Ahrweiler BC bei der SG Eich/Nickenich/Kell keine Blöße gegeben. Da der SV Masburg gleichzeitig beim Verfolgerduell mit dem SV Remagen gehörig unter die Räder geriet, liegen die Kreisstädter nun mit drei Punkten Vorsprung an der Spitze.