Plus Rhein-Lahn

A3: Platzt der Knoten beim TuS Singhofen zum Heimatfest?

i Während Johannes Roth (links) mit seinem TuS KK bereits am Freitagabend wieder auf dem Platz steht, kickt Till Elias Scheid am Sonntag mit dem TuS Holzhausen gegen den FC Kosova Montabaur. Foto: Andreas Hergenhahn

Erneut wird in der Staffel 3 der Fußball-Kreisliga A ein Spieltag am Freitagabend eröffnet, gekickt wird in Katzenelnbogen und Singhofen. Abgeschlossen wird die 6. Runde dann während der folgenden Woche in Diez (am Dienstag kommt die SG Elbert an den Wirt) und in Bad Ems (am Donnerstag gastiert die SG Mühlbachtal auf der Insel Silberau). In der Staffel 4 eröffnet die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen das Wochenende ebenfalls schon am Freitagabend unter Flutlicht auf dem Hybridrasen in Lay.