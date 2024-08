Plus Rhein-Lahn

A3: Pascal Maus rechnet mit enger Partie – TuS KK ist am Marktwochenende gegen Nachbarn Holzhausen gefordert

i Felix Wick ist für jede Abwehr in der A-Klasse ein steter Unruheherd, den man im Auge behalten sollte. Hier kommt der 19-jährige Angreifer des TuS KK frei zum Abschluss und bezwingt Osterspais Schlussmann Philipp Maier. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv

Nach dem spektakulären 4:4 in Niederahr, als der TuS Katzenelnbogen-Klingelbach trotz des Fehlens eines halben Dutzends potenzieller Stammkräfte am Sieg schnupperte, steht für die Flecker am Marktwochenende die Heimpremiere der Saison an: Nachbar TuS Holzhausen kommt von der Bäderstraße an den Hellenhahn, wo Schiedsrichter Paul Schnatz um 18.15 Uhr mit seinem ersten Pfiff die Partie freigibt.