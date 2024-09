Plus Rhein-Lahn

A3: Mosel-Elf will Westerwälder Topteams weiter ärgern

i Marcel Hummernick (mit Kniebandage) gibt am Sonntag mit dem SV Diez-Freiendiez die Visitenkarte am Altendiezer Lahnblick ab, Till Elias Scheid (weißes Trikot) hingegen ist mit seinem TuS Holzhausen erst am nächsten Mittwoch gegen den TuS Niederahr wieder gefragt. Foto: Andreas Hergenhahn

Als fünfter Konkurrent versuchen in der Fußball-Kreisliga A3 am Sonntag die Sportfreunde Bad Ems die bisher so beeindruckend abliefernde SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth II zu stoppen. BoReiBo will nach der Heimklatsche gegen den Primus möglichst in Oelsberg schon wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, während die SG Mühlbachtal, der TuS Gückingen, der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach und der TuS Singhofen den ersten Saisonsieg herbeisehnen. In der A4 muss die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen bereits am Freitag am Oberwerth bei der stark eingeschätzten RW-Reserve Farbe bekennen.