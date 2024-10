Plus Rhein-Lahn

A3: Kay Ludwig gibt Trainer-Comeback bei Bad Ems – Kantersieg für Niederahr

Max Buchmayer Von Marco Rosbach

i Ein Bild aus vergangenen Tagen: Jens Mosel (rechts) ist nicht mehr Trainer der Sportfreunde Bad Ems. Kay Ludwig (links) hat übernommen. Foto: Andreas Hergenhahn

In der Kreisliga A 3 bilden die vier Mannschaften aus dem Westerwaldkreis das Spitzenquartett. Während die SG Hundsangen II, der FC Kosova und der TuS Niederahr Siege feierten, musste sich die SG Elbert/Horbach an der Bäderstraße beim TuS Holzhausen mit einem Punkt zufriedengeben. In einem der Rhein-Lahn-internen Duelle des Wochenendes zeigte ein Wechsel Wirkung.