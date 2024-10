Plus Katzenelnbogen

A3: Jan Noppe und Manuel Haberzettl sollen den TuS KK vor dem Sturz in die B-Klasse retten

i Jan Noppe gibt ab sofort mit Manuel Haberzettl wieder die sportliche Richtung am Hellenhahn vor. Mit neuen Impulsen soll der Absturz in die B-Klasse noch abgewendet werden. Fotos: Andreas Hergenhahn/Archiv Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Stühlerücken im Flecken: Nach nur zwei Zählern aus den ersten elf Begegnungen in der Fußball-Kreisliga A3 hat sich der TuS Katzenelnbogen/Klingelbach von seinem Trainer Pascal Maus getrennt. Noch vor der 1:7-Niederlage am Freitagabend bei Titelanwärter FC Kosova Montabaur verständigten sich Abteilungsleiter Carsten Echternach und Maus in einem längeren Telefonat darauf, die rund eineinhalbjährige Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.