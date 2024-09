Plus Rhein-Lahn

A3: Gückingen fährt mit Rückenwind zum Kellerduell – Überflieger der Liga kommt nach Freiendiez

i Heimspiele gegen hoch gehandelte Gegner vor der Brust: Während der TuS Holzhausen (rechts Dean Dillmann) am Sonntag die SG Elbert/Horbach empfängt, kommt auf den SV Diez-Freiendiez (links Stefan Lorenz) bereits am Freitagabend Spitzenreiter SG Hundsangen II zu. Foto: Andreas Hergenhahn

Von einem geplatzten Knoten würden sie in Katzenelnbogen und Klingenbach am Sonntagnachmittag gerne sprechen, sehnen sie sich dort doch immer noch nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga A 3. Etwas dagegen hat ein Team, bei dem dieser berüchtigte Knoten jüngst geplatzt ist.