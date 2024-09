Plus Bad Ems

A3: Birlenbacher Führungen haben in Bad Ems nicht lange Bestand

Von Thorsten Stötzer

i Da geht's lang, Männer: Serkan Akcakayas Rückkehr an den Freiendiezer Wirt läuft bisher wie am Schnürchen. Foto: Andreas Hergenhahn

Beim 2:2 (1:1) in der Staffel 3 der Kreisliga A zwischen den Sportfreunden Bad Ems und der SG Birlenbach/Schönborn stand ließ am Ende auf der Lahn-Insel Silberau wenigstens keiner mit leeren Händen in der Gluthitze stehen. Überglücklich wirkten die Trainer der beiden Kontrahenten jedoch auch nicht nach dem Schlusspfiff des routinierten Referees. „Faktisch geht das so in Ordnung“, bewertete der Bad Emser Coach Jens Mosel das schiedlich, friedliche Unentschieden. „Jedoch nach einem Punktgewinn „fühlt es sich momentan nicht so an“. Für seinen Birlenbacher Kollegen Tim Detrois war das 2:2 „brutal unglücklich gefallen“.