Plus Rhein-Lahn

A3: Birlenbach setzt gegen Diez-Freiendiez alle Vorhaben in die Tat um – Bei Gückingen platzt der Knoten

Von Max Buchmayer, Tom Richter

i Birlenbach setzt alle Vorhaben in die Tat um Foto: ANDREAS HERGENHAHN/Andreas Hergenhahn

Siege gab es in der Kreisliga A 3 aus Westerwälder Sicht für den am Ende arg dezimierten FC Kosova, Spitzenreiter SG Hundsangen II und den TuS Niederahr, der das Derby bei der SG Elbert/Horbach für sich entschied. Unter den Rhein-Lahn-Vertretern in dieser Klasse hatten die SG Mühlbachtal, der TuS Gückingen, der VfL Altendiez und die SG Birlenbach Grund zur Freude.