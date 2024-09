Plus Westerwald A3 aus WW-Sicht: Niederahr lauert im Derby auf seine Chancen – Kosova vor Verfolgerduell Von Horst Fechtner i Der Trainer und sein Schlüsselspieler: Afrim Halili (links) hat mit Kosova-Kapitän Ilir Malici einen „verlängerten Arm“ auf dem Feld. Gegen Singhofen peilen beide den sechsten Sieg in Folge an. Foto: Marco Rosbach Die SG Elbert/Horbach erwartet am siebten Spieltag in der Kreisliga A 3 den TuS Niederahr zum Derby, der FC Kosova Montabaur trifft im Verfolgerduell auf die SG Bogel, und Spitzenreiter SG Hundsangen II hat den Tabellenelften TuS Singhofen zu Gast. Lesezeit: 2 Minuten

SG Elbert/Horbach - TuS Niederahr (So., 15 Uhr, in Niederelbert). Durch die erste Saisonniederlage beim 2:3 am vergangenen Dienstag beim SV Diez-Freiendiez (wir berichteten) verpasste die Mannschaft von Trainer Andriy Chetchouga den Sprung auf Platz zwei und hat somit als Tabellendritter weiterhin fünf Zähler Rückstand auf den souveränen Spitzenreiter SG ...