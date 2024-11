Plus Westerwald

A3 aus WW-Sicht: Kosova und Hundsangen II vor Topsiel in Torlaune – Niederahr erfüllt Pflicht – Elbert verliert

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

i Kosovas Altrim Pajaziti (weißes Trikot), der hier Gegenspieler Marlon Brück an der Seitenlinie aussteigen lässt, sorgte mit seinem Doppelpack noch vor der Pause für die Vorentscheidung im Heimspiel gegen den TuS Singhofen. Foto: Marco Rosbach

Vor dem Gipfeltreffen der Kreisliga A 3 am kommenden Sonntag in Horressen haben die SG Hundsangen II und der FC Kosova Montabaur keinerlei Schwäche gezeigt. Während der TuS Niederahr Platz drei verteidigte, hält der Abwärtstrend der SG Elbert/Horbach an.