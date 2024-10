Plus Westerwald

A3 aus WW-Sicht: FC Kosova kann die Spitze stibitzen – Elbert/Horbach braucht in Birlenbach Zählbares

Von Horst Fechtner

i Während der FC Kosova Montabaur (rechts Muhamet Pajic) als Bezirksliga-Absteiger den Blick schon wieder nach oben richtet, läuft es beim stark gestarteten Aufsteiger SG Elbert/Horbach (von links Jannik Hennemann und Tobias Brand) in den vergangenen Wochen nicht mehr rund. Foto: Marco Rosbach

Sowohl die SG Elbert (in Schönborn) als auch der FC Kosova Montabaur (gegen TuS Katzenelnbogen) sind in der Kreisliga A 3 bereits am Freitagabend im Einsatz, der TuS Niederahr (in Gückingen) und die SG Hundsangen II (gegen VfL Altendiez) sind dagegen erst am Sonntag gefordert.