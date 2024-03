Plus Kreis Rhein/Ahr A3: Ahrweiler U23 und Breisig bleiben Masburg auf den Fersen – Plaidt lässt abreißen Von Daniel Fischer i Die U 23 des Ahrweiler BC (rechts Michel Wagneder) untermauerte mit dem 4:3-Heimsieg gegen den SV Remagen (links Wissam Zeineddine) ihre Ambitionen im Titelrennen. Foto: Vollrath Am 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A3 hat Spitzenreiter SV Masburg seine kleine Durststrecke beendet und ebenso wie die ärgsten Verfolger gewonnen. Im Tabellenkeller feierten die DJK Kruft/Kretz und die SG Eich/Nickenich/Kell wichtige Siege gegen direkte Konkurrenz. Lesezeit: 3 Minuten

SG Bad Breisig/Inter Sinzig – SG Ettringen/St. Johann 3:2 (3:0). Schon in der ersten Minute gingen die Hausherren durch Kilger Zeka in Führung und erspielten sich in der Folge bis zur Pause dank weiterer Toren von Lulzim Neziri (38.) und Damir Murselovic (44.) einen komfortablen Vorsprung. Wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff ...