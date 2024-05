Plus Niederahr

A1: Niederahr steigert sich, aber Neunkirchen nimmt den Dreier mit

i Doppeltorschütze vom Donnerstag: Ilir Tahiri (auf dem Foto links, hier im Zweikampf mit Donat Bardhaj) Foto: Marco Rosbach

Während die weiteren Partien des 28. und damit letzten Spieltags der Saison in der Kreisliga A 1 geschlossen am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen werden, standen sich der TuS Niederahr und die SG Neunkirchen/Westernohe/Elsoff-Mittelhofen bereits am Donnerstagabend gegenüber. Dabei setzten sich die Gäste knapp mit 3:2 (2:1) durch.