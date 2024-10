Plus Kreis Altenkirchen

A1: Mockenhaupts Rückkehr endet mit Adler-Niederlage – Scheibenschießen in Hövels und in Hamm

Von Désirée Rumpel

i Zu schnell für den Gegner: Die SG Hammer Land (rote Trikots von links: Daniel Müller und Simon Langemann) ließen dem Schlusslicht, der DJK Friesenhagen, beim 8:0-Heimsieg keine Chance. Foto: Manfred Böhmer/balu

An der Tabellenspitze der Kreisliga A 1 geht es kurz vor dem Ende der Hinrunde weiterhin eng zu. Angeführt von der SG Herschbach/Girkenroth/Salz liegen die ersten fünf Teams gerade mal fünf Punkte auseinander. Etwas größer sind dagegen die Abstände im Tabellenkeller. Für die DJK Friesenhagen ist der Abstieg schon jetzt so gut wie besiegelt und auch der Rückstand der SG Herdorf an das rettende Ufer ist mit zehn Punkten recht deutlich.